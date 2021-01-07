Источник материала: UDF



Храм Воздвижения Креста Господня. Фото: БЕЛТА

«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», - отметил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко на Рождество подарили сувенирный колокол и бронзовый макет храма Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева.