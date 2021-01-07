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Лукашенко на Рождество подарили сувенирный колокол и бронзовый макет храма
Источник материала: UDF
Храм Воздвижения Креста Господня. Фото: БЕЛТА
«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», - отметил Лукашенко.
Он передал храму в дар икону Божией Матери «Взыскание погибших». В иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь. Этим Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной. Переданная в дар икона изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.
В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил главе государства бронзовый макет храма Воздвижения Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу».
Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева. Он граничит с мемориальным комплексом «Масюковщинский лагерь смерти».
Комплекс является местом для поминания более 80тыс. захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.
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Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева.
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