ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко на Рождество подарили сувенирный колокол и бронзовый макет храма

07.01.2021 11:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко на Рождество подарили сувенирный колокол и бронзовый макет храма
Храм Воздвижения Креста Господня. Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко в Рождество Христово зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня.

«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», - отметил Лукашенко.


Он передал храму в дар икону Божией Матери «Взыскание погибших». В иконе отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь. Этим Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и переступил порог смерти как физической, так и духовной. Переданная в дар икона изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.

В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил главе государства бронзовый макет храма Воздвижения Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма, а также книгу Николая Гаврилова «…И отрет Бог всякую слезу».

Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева. Он граничит с мемориальным комплексом «Масюковщинский лагерь смерти».

Комплекс является местом для поминания более 80тыс. захороненных военнопленных и мирных советских граждан, замученных в немецком концлагере в годы Великой Отечественной войны.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Храм Воздвижения Креста Господня построен в 2020 году на улице Тимирязева.
 
Новости дня
Новости разные
 
BYPOL опубликовал секретный доклад МВД Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика