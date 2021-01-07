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Вера Балабух сайту Сегодня . «Характерной особенностью 2020 года была не только аномально высокая температура воздуха, но и дефицит осадков, что привело к продолжительной засухе, проблемам с водными ресурсами и лесным пожарам. По оценкам Всемирной метеорологической организации, ожидается, что 2021 год также будет аномально теплым», — рассказаласайту

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аномальные изменения климата. Синоптики рассказали, сколько продлится зима в 2021 году Зима будет продолжительной.

Также синоптик отметила, что зима в 2021 году будет теплой, но более пасмурной и с большим количеством осадков, чем предыдущая. В Украине ожидаются дожди и мокрый снег. Причиной тому будет более активное формирование циклонов в Атлантике, которые в основном влияют на погоду в Украине. При этом морозы также будут.Как рассказал народный синоптик, зима будет продолжительной. Первая половина января будет теплой, вторая — морозная с частыми снегопадами. Морозы и снегопады также перейдут на февраль. Во второй его декаде ожидается частая смена оттепелей и холодов, но без осадков. Третья декада теплая, со мокрым снегом.