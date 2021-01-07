Источник материала: Хартия'97

В Беларуси ввели новые правила для торговли и общепита 7.01.2021, 12:21

Что ждет магазины, рынки, торговые центры, рестораны и бары?

В Беларуси ввели существенные изменения по торговле и общепиту, некоторых из которых обсуждали несколько последних лет. Одно из новшеств — убрали «нестыковку» в законодательстве, которой пользовались чиновники на местах, чтобы наказать неработающие 26 октября магазины, кафе, бары и трактуя законы не в сторону бизнеса. Сайт tut.by рассказывает, что изменили для торговли и общепита.

Проект изменений был подготовлен еще в 2019 году. А обсуждали возможные новшества как минимум с 2017 года.

Новшества предусмотрены законом № 81-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь». от 4 января 2021 года.

В МАРТ поясняют, что изменения приняли, чтобы упростить требования к ведению бизнеса в торговле и общественного питания. Для этого усилили «механизмы саморегулирования субъектов хозяйствования, минимизировали вмешательства должностных лиц государственных органов в их работу при сохранении минимально необходимого уровня контроля».

Убрали нестыковку по режиму работы магазинов, ТЦ, рынков, общепита

Одно из изменений, которое ввели, — самостоятельное определение субъектами режима работы (за исключением работы после 23.00 и до 7.00). Торговля, общепит, администрации торговых центров и рынков теперь могут самостоятельно устанавливать режим работы принадлежащих им объектов, объектов общественного питания, режим работы без согласования с местными властями и другими госорганами.

Новшества ввели, чтобы убрать нестыковку в законодательстве. Дело в том, что по декрету № 7 «О развитии предпринимательства» субъекты хозяйствования самостоятельно устанавливают режим работы. Согласовывать режим работы чиновниками не нужно (исключение — работа после 23.00 и до 7.00).

Но в законе «О государственном регулировании торговли и общественного питания», в который сейчас ввели изменения, было прописано, если работу объекта необходимо временно приостановить или продлить, то субъект извещает об этом чиновников, а также доводит до сведения покупателей информацию об этом. Сделать это надо, как было прописано в отдельном положении правительства, не позднее чем за 5 дней проведения ремонта, реконструкции, плановых санитарных дней и «в других подобных случаях». Для этого на дверях объекта нужно разместить объявление с указанием нового режима работы либо причин и периода приостановления работы.

На практике получалось так, что чиновники на местах законодательство трактовали не в пользу организаций: нормы отраслевого законодательства ставили выше президентского декрета. О подобной нестыковке в законодательстве вспоминали, к примеру, когда нужно было наказать неработавшие 26 октября магазины, рестораны, кафе и бары. Напомним, тогда одни были закрыты по техническим причинам (сандень, инвентаризация, ремонт, обновление ПО), другие — из-за возможных проблем с транспортом и интернетом, кто-то — в знак солидарности. Как и после нерабочего дня 16 сентября, к некоторым компаниям возникли вопросы со стороны властей. Впрочем, чиновники находили и другие варианты, с какими вопросами и проверками прийти к неработающим 26 октября и 16 сентября заведениям и магазинам, в том числе — проверки пожарной безопасности, налоговые проверки.

Владельцам магазинов, ТЦ, рынков будет проще стартовать с открытием

Изменения также предусмотрен переход с разрешительного на уведомительный принцип открытия торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков, осуществления торговли в различных формах;

Раньше субъекты хозяйствования вправе осуществлять торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание только после внесения соответствующих сведений в Торговый реестр Беларуси и государственный информационный ресурс.

Сейчас объекты торговли, общественного питания, торговых центров, рынков могут начинать работу сразу после направления в соответствующий местный исполнительный и распорядительный орган уведомления о включении соответствующих сведений в названные информационные ресурсы.

Что еще изменили

Чиновники ввели самостоятельный расчет субъектами-сетевиками их доли в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров в границах административно-территориальных единиц, добавляют в МАРТ.

Правительство также ввело единые правила размещения нестационарных и передвижных объектов.

Также появилась возможность вводить законодательными актами запреты на выплату поставщиками товаров любых видов вознаграждений за поставку отдельных видов продовольственных товаров.

Чиновники также ввели обязанность обеспечивать контрагенту доступ к информации, которая нужна для заключения договоров (через ее размещение на сайтах) только для субъектов, годовой товарооборот которых составляет 80 тысяч и более базовых величин.

Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.

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