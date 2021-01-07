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«В силовых структурах происходит раскол между интеллектуальным блоком и исполнителями вроде ОМОНа»

07.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«В силовых структурах происходит раскол между интеллектуальным блоком и исполнителями вроде ОМОНа»

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  • 7.01.2021, 11:58
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«В силовых структурах происходит раскол между интеллектуальным блоком и исполнителями вроде ОМОНа»

Больше половины белорусских силовиков уже не поддерживают незаконную власть.

Один из руководителей объединения бывших и действующих сотрудников силовых структур Беларуси By_Pol, бывший следователь Андрей Остапович рассказал «Радыё Свабода», по какому критерию происходит раскол в силовых структурах.

«В силовых структурах раскол в основном происходит между интеллектуальным блоком и силовым блоком, исполнителями вроде ОМОНа. Если взять Следственный комитет, МВД, судей, прокуроров, экспертов и назвать это силовиками, то, по моим примерным данным, от 20 до 30 процентов людей уволилось за 2020 год от того состава, который был. Это практически треть, большое количество людей. На их месте приходят неподготовленные сотрудники. Часто это молодые сотрудники, часто те, кто не имеет достаточного образования, люди со средним образованием. Ранее в следователи брали только на базе высшего образования. Внутри системы осталось достаточно людей, которые не хотят покидать службу, но и не поддерживают нынешнюю власть. Про конкретный процент не могу точно сказать, но думаю, что больше половины — это наши люди. Или по крайней мере те, кто не принял сторону именно силового блока. В интеллектуальной сфере таких людей намного больше», — считает Андрей Остапович.

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Больше половины белорусских силовиков уже не поддерживают незаконную власть.
 
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