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Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

07.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

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  • 7.01.2021, 11:46
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Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
Джо Байден

Американские законодатели не стали оспаривать результаты голосования коллегии выборщиков.

Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Члены обеих палат согласились с позицией коллегии выборщиков, которая в конце декабря признала победителем кандидата от Демократической партии Джо Байдена, сообщает РБК.

Утвердить победителя выборов в Конгрессе должны были несколькими часами ранее, однако заседание пришлось прервать из-за беспорядков в Вашингтоне. Сторонники Дональда Трампа, митинговавшие в центре города, в какой-то момент сумели прорвать оцепление и вошли в здание Капитолия. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие и слезоточивый газ, чтобы вытеснить сторонников Трампа. По последней информации, в результате беспорядков погибли четыре человека, несколько десятков были задержаны.

Помешать утверждению Байдена попытались и некоторые законодатели от Республиканской партии, попытавшиеся опротестовать результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании. Однако их инициатива не нашла поддержки в том числе и у соратников по партии.

Утверждение результатов выборов — последний шаг в подведении итогов выборов в США. В абсолютном большинстве случаев эта процедура была простой. За последние 140 лет были предприняты всего три попытки оспорить на этой стадии результаты голосования, последний раз — в 2005 году, инициатива не получила поддержки.

После голосования 3 ноября Трамп неоднократно заявлял о том, что в ходе подсчета голосов в нескольких штатах были допущены многочисленные нарушения. Его сторонники подали около 60 исков, но ни один из них не привел в результате к пересмотру итогов.

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Американские законодатели не стали оспаривать результаты голосования коллегии выборщиков.
 
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