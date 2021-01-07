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Каменная Горка поздравила всех с Рождеством и присоединилась к танцевальному челленджу «Иерусалим»
Источник материала: Хартия'97
Каменная Горка поздравила всех с Рождеством и присоединилась к танцевальному челленджу «Иерусалим»
Революция — это праздник.
Жители Каменной Горки в Минске поздравили всех белорусов с Рождеством и присоединяются к танцевальному челленджу «Иерусалим».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Революция — это праздник.
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