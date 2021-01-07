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Каменная Горка поздравила всех с Рождеством и присоединилась к танцевальному челленджу «Иерусалим»

07.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Каменная Горка поздравила всех с Рождеством и присоединилась к танцевальному челленджу «Иерусалим»

  • 7.01.2021, 11:41
  • 1,059
Каменная Горка поздравила всех с Рождеством и присоединилась к танцевальному челленджу «Иерусалим»

Революция — это праздник.

Жители Каменной Горки в Минске поздравили всех белорусов с Рождеством и присоединяются к танцевальному челленджу «Иерусалим».

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Теги: Минск
 
 
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