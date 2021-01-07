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Три чиновника из окружения Трампа уже подали в отставку на фоне протестов в Вашингтоне

07.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Три чиновника из окружения Трампа уже подали в отставку на фоне протестов в Вашингтоне

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  • 7.01.2021, 11:35
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Три чиновника из окружения Трампа уже подали в отставку на фоне протестов в Вашингтоне
Фото: Getty Images

Насилие в Конгрессе стало для них «последней каплей».

Заместитель советника действующего президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттингер подал в отставку в ответ на реакцию главы Белого дома на штурм Капитолия его сторонниками.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на человека из окружения Поттингера и Reuters с ссылками на собственные источники, пишет «Новое время».

По словам источника CNN, заместитель советника по нацбезопасности долго не медлил.

Как пишет издание, несколько топовых помощников Трампа по вопросам национальной безопасности, в частности советник по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайен и заместитель руководителя аппарата Белого дома Крис Лидделл, рассматривают возможность подать в отставку из-за реакции Трампа на беспорядки в Конгрессе США.

По данным Reuters, уволилась и руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм. Она не уточнила, стал ли причиной ее решения штурм Капитолия, однако, источники агентства сообщают, что насилие в Конгрессе стало для нее «последней каплей».

Также в отставку подала социальный секретарь Белого дома Рики Никета.

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