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Протест в Минске набирает обороты

07.01.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протест в Минске набирает обороты

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  • 7.01.2021, 11:29
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Протест в Минске набирает обороты

Столичные районы вышли на самые массовые марши за последнее время.

Вчера вечером в Минске прошли самые массовые марши районов за последние дни.

«Прилуки вышли. Сеница и Гатово приехали в гости, чтобы вместе погулять Протест не сдулся, он только набирает обороты!», — пишет телеграм-канал «Баста!».

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Теги: Минск
 
 
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Столичные районы вышли на самые массовые марши за последнее время.
 
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