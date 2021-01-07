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Протест в Минске набирает обороты
Источник материала: Хартия'97
Протест в Минске набирает обороты
Столичные районы вышли на самые массовые марши за последнее время.
Вчера вечером в Минске прошли самые массовые марши районов за последние дни.
«Прилуки вышли. Сеница и Гатово приехали в гости, чтобы вместе погулять Протест не сдулся, он только набирает обороты!», — пишет телеграм-канал
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Столичные районы вышли на самые массовые марши за последнее время.
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