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Беларусь и Россия готовят учения «Запад-2021». Европа уже обеспокоена
Источник материала: Навiны
Усиление экономической и политической зависимости от Москвы вынуждает белорусское руководство, несмотря на растущие издержки в плане международных отношений, безоговорочно следовать военно-стратегическим
Как следует из недавнего сообщения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) вооруженных сил России, в ходе этих учений «особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной динамической обстановки».
Также будут отработаны самостоятельные боевые действия подразделений в отрыве от главных сил, проведение глубоких рейдов, охватов и обходов.
Появление этого пресс-релиза объясняется тем, что в СКШУ «Запад-2021» с российской стороны наряду с подразделениями воздушно-десантных войск (ВДВ) будут задействованы воинские части из состава общевойсковой армии ЗВО. А сам замысел «Запада-2021» был утвержден на совместной военной коллегии министерств обороны двух стран 27 октября 2020 года.
В этот раз — на пяти белорусских полигонах
Белорусско-российские учения под названием «Запад» проводятся с 2009 года. Обычно на них отрабатываются действия войск из состава совместной группировки сухопутных войск в интересах военной безопасности Союзного государства.
В учениях
Учения
Масштаб учений
Количество войск и военной техники, которые предполагается задействовать в учениях «Запад-2021», пока не обнародовано. Выступая 23 ноября в эфире телеканала «Беларусь 1», министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что масштаб этих учений, которые пройдут в нашей стране на пяти полигонах, будет «больше, чем в этом году».
Насколько можно понять, речь шла о белорусско-российских учениях «Славянское братство-2020». Согласно официальным
Всего в практических действиях было задействовано около 6 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники, в том числе от России — около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники. Отработка практических действий проходила на Обуз-Лесновском 230-м общевойсковом полигоне, Брестском и Гожском полигонах, а также на Ружанском 210-м авиационном полигоне.
Европа опасается, что российские войска могут остаться в Беларуси
Между тем сам факт назначения очередных белорусско-российских учений из серии «Запад» возродил в ряде государств НАТО давние опасения, что в ходе маневров Россия аннексирует Беларусь, после чего нападет на ее западных соседей.
Как отмечается в публикации польского интернет-издания
Правда, при этом в материале Defence.24 указывается на нарастание в самой России серьезных проблем, связанных с финансами и обострением внутриполитической ситуации. Российские вооруженные силы испытывают значительное напряжение в связи с участием в сирийском конфликте и поддержкой сепаратистов в Украине. Сложной в экономическом, политическом и военном плане остается задача удержания Крыма, отмечается в публикации.
Из этих рассуждений напрашивается вывод, что российское руководство в ближайшей перспективе вряд ли решится на аншлюс Беларуси.
Кремль и режим Лукашенко связаны одной цепью
Если для Минска основное в союзных отношениях — это экономика, отмечал в свое время хорватский обозреватель Ведран Обучина в комментарии, опубликованном в издании
Впрочем, дело не только в печальном историческом опыте. Пока Беларусь остается под влиянием России, у той есть возможность размещать свои военные силы за пределами собственных границ, в том числе вблизи стран Балтии. Все это делает Беларусь критически важным союзником для своей восточной соседки, подчеркнул хорватский обозреватель.
«Кстати, Лукашенко и Путин прекрасно понимают друг друга как политики, поскольку оба мыслят на долгосрочную перспективу, а их политической власти противостоит все крепнущая внутриполитическая оппозиция», — отметил Обучина.
Добавим: в 2020 году сторонники смены власти в Беларуси организовали беспрецедентно массовые протесты после сфальсифицированных, по их мнению, президентских выборов. В условиях пошатнувшейся легитимности Лукашенко был вынужден обратиться за помощью к Владимиру Путину.
Так что сейчас зависимость Минска от Москвы, в том числе и в военной сфере, усилилась. И учения «Запад-2021», надо думать, будут отражать в первую очередь стратегический интерес Кремля.
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Военные учения пройдут в условиях усилившейся зависимости Минска от Москвы.
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