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Какие курсы доллара и евро выставили обменники 7 января
Источник материала: Tut.by
Самый выгодный курс продажи банком евро — 3,175 рубля, а доллара — 2,579 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 7 января.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк), а ниже всего — 2,579 рубля (Белгазпромбанк), 2,58 рубля (БСБ Банк, Банк Дабрабыт).
Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке, Абсолютбанке — 2,568 рубля.
Курс продажи банками евро выше всего в Белгазпромбанке — 3,228 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,175 рубля.
Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке, Технобанке — 3,163 рубля.
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники 7 января.
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