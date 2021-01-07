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Под Луцком экс-депутат с мужем совершили дерзкое разбойное нападение

07.01.2021 12:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Под Луцком экс-депутат с мужем совершили дерзкое разбойное нападение
Фото: РБК-Украина
Под Луцком бывший депутат Ровенского райсовета вместе с мужем совершили разбойное нападение на мужчину с целью ограбления. Супруги тяжело ранили жителя села Тарасово в его же доме, после чего прихватили ценности и скрылись.

Впрочем, злоумышленников удалось вычислить и задержать в тот же вечер. Об этом 6 января передает ТРК «Ровно 1».

Отмечается, что злоумышленники 3 января пришли к своей жертве под предлогом покупателей. К владельцу дома они применили слезоточивый газ и ударили несколько раз ножом.

Мужчине удалось спастись только чудом, и сейчас пострадавший находится в Луцкой городской больнице с диагнозом множественные колото-резаные раны левого бедра. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как рассказал Николай, он смог забрать нож у преступников, когда на него напали. Также житель села Тарасово Луцкого района нанес нападавшему удар ногой, после чего вышли соседи и подняли шум. Злоумышленники поспешили скрыться.

Полиция задержала обоих нападавших в одной из квартир в Ровно.

По информации журналистов из собственных источников, женщина ранее была депутатом Ровенского районного совета 7 созыва. Отмечается, что ничего плохого там о ней сказать не могли.

На местных выборах женщина баллотировалась на председателя сельского совета в Ровенском районе, но не прошла.

Также стало известно, что супруг экс-депутата ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Сейчас задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

 
 
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Фото: РБК-Украина Под Луцком бывший депутат Ровенского райсовета вместе с мужем совершили разбойное нападение на мужчину с целью ограбления. Супруги тяжело...
 
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