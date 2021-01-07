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Фото: РБК-Украина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Под Луцком экс-депутат с мужем совершили дерзкое разбойное нападение Фото: РБК-Украина Под Луцком бывший депутат Ровенского райсовета вместе с мужем совершили разбойное нападение на мужчину с целью ограбления. Супруги тяжело...

Впрочем, злоумышленников удалось вычислить и задержать в тот же вечер. Об этом 6 январяТРК «Ровно 1».Отмечается, что злоумышленники 3 января пришли к своей жертве под предлогом покупателей. К владельцу дома они применили слезоточивый газ и ударили несколько раз ножом.Мужчине удалось спастись только чудом, и сейчас пострадавший находится в Луцкой городской больнице с диагнозом множественные колото-резаные раны левого бедра. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.Как рассказал Николай, он смог забрать нож у преступников, когда на него напали. Также житель села Тарасово Луцкого района нанес нападавшему удар ногой, после чего вышли соседи и подняли шум. Злоумышленники поспешили скрыться.Полиция задержала обоих нападавших в одной из квартир в Ровно.По информации журналистов из собственных источников, женщина ранее была депутатом Ровенского районного совета 7 созыва. Отмечается, что ничего плохого там о ней сказать не могли.На местных выборах женщина баллотировалась на председателя сельского совета в Ровенском районе, но не прошла.Также стало известно, что супруг экс-депутата ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.Сейчас задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.