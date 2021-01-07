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Гороскоп от Тамары Глобы на 7 января 2021 года расскажет, для кого Рождество станет началом новой жизни
Источник материала: UDF
Тамара Глоба
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 января для представителей стихии Огня
Овен
Овнам рекомендуется в этот праздничный день проявить щедрость и милосердие. Жадность в этот день может обернуться в будущем бедностью и семейными конфликтами. Благоприятный день для крупных покупок, они будут удачными и прослужат вам много лет.
Лев
Вас ожидает хороший день, позитивное настроение не покинет в течение всего дня. Романтические чувства будут переполнять вас и ничто не сможет испортить этот день. Следите за сказанными словами, не желая обидеть человека, вы можете причинить боль колкой фразой.
Стрелец
Избегайте принятия важных решений. Постарайтесь отдохнуть, не загружайте себя домашними хлопами. Вечером близкий человек сообщит вам приятную новость. Неблагоприятный день для посещения салонов красоты: стрижка, сделанная в этот день, может негативно отразиться на вашем внешнем виде.
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 января для представителей стихии Земли
Телец
Тельцам в Рождество сообщат хорошую новость, которая порадует всю семью. Главное, надеяться на лучшее и не опускать руки. Предстоит серьёзный разговор с любимым человеком, во избежание недоразумений, спокойно обсудите все неловкие моменты.
Дева
В близком окружении есть такие люди, за ошибки которых придётся отвечать вам. Поэтому важно не упустить момент, когда они попытаются совершить большую оплошность и помочь избежать этого недоразумения. На Рождество вас не покинет ощущение радости и тепла.
Козерог
Противоречивый день для влюбленных Козерогов, между парой возникнут непонимание и обиды. Они найдут предлог для ревности. В остальных сферах деятельности всё стабильно и без конфузов. Займитесь духовным развитием: почитайте интересную литературу, послушайте классическую музыку, сходите в церковь.
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 января для представителей стихии Воздуха
Близнецы
Рождество может кардинально изменить устоявшуюся жизнь Близнецов. Произойдёт что-то невероятное, постарайтесь не спугнуть свою удачу. Не требуйте от судьбы многого, всё постепенно появится.
Весы
Четверг пройдёт для Весов весьма благоприятно. Для тех представителей, у которых будет выходной, рекомендуется провести его с пользой для тела: посетите массаж или спа-процедуры. Вместе с семьёй можно посетить каток.
Водолей
Усмирите свои амбиции, на данный момент не лучший период для реализации больших планов. Уделите внимание своей второй половине. Больше улыбайтесь – позитив притягивает всё хорошее.
Гороскоп от Тамары Глобы на 7 января для представителей стихии Воды
Рак
Постарайтесь отпраздновать Рождество в тесном семейном кругу, откажитесь от встреч с друзьями и новых знакомств. Не устраивайте истерики любимым людям, обиды и оскорбления могут привести к серьёзному конфликту, который затянется надолго.
Скорпион
Вас ожидают дорогие подарки, возможна небольшая финансовая прибыль. Но не стоит на неё особо рассчитывать, лучше предпринять меры для получения дохода в будущем. В остальном всё стабильно.
Рыбы
Практически у всех Рыб остро проявляется романтический настрой. А кого-то даже ждёт ужин при свечах. Но не забывайте о правилах карантина, бережно отнеситесь к здоровью. Близкие люди выразят вам свои претензии, спокойно выслушайте и примите к сведению, чтобы на будущее не совершать подобных ошибок.
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Гороскоп от Тамары Глобы на 7 января 2021 года расскажет, для кого Рождество станет началом новой жизни
Проявите выдержку и терпение, спешка может привести к негативным последствиям.
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