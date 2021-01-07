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Сотрудники Белого дома и глава аппарата первой леди подали в отставку
Источник материала: UDF
Фото: washingtonplazahotel.com
«Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня <…> Я немедленно уйду с должности. Нашему народу нужна мирная передача власти»,— прокомментировала телеканалу MSNBC свое решение Сара Мэттьюс.
По неподтвержденной пока информации телеканалов MSNBC и CNN, покинуть свои посты могут советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттинджер и министр транспорта Элейн Чао.
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Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня...
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