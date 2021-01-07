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Сотрудники Белого дома и глава аппарата первой леди подали в отставку

07.01.2021 12:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сотрудники Белого дома и глава аппарата первой леди подали в отставку
Фото: washingtonplazahotel.com
Руководитель аппарата первой леди США Стефани Гришэм подала в отставку, также об увольнении заявили заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэттьюс и секретарь по протокольным вопросам Рикки Ниcета, информирует портал Коммерсантъ.

«Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня <…> Я немедленно уйду с должности. Нашему народу нужна мирная передача власти»,— прокомментировала телеканалу MSNBC свое решение Сара Мэттьюс.


По неподтвержденной пока информации телеканалов MSNBC и CNN, покинуть свои посты могут советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, заместитель советника по национальной безопасности Мэтт Поттинджер и министр транспорта Элейн Чао.
 
 
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Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня...
 
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