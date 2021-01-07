Источник материала: UDF



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«Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня <…> Я немедленно уйду с должности. Нашему народу нужна мирная передача власти»,— прокомментировала телеканалу MSNBC свое решение Сара Мэттьюс.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники Белого дома и глава аппарата первой леди подали в отставку Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что я увидела сегодня...

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