«Ездил и буду ездить». Бесправник в Новый год дважды удирал от ГАИ (видео)

Источник материала: Onliner

Примерно в 02:20 ночи 1 января в Гомеле экипаж ГАИ заметил Skoda Superb, водитель которого неоднократно привлекался к «административке» за нарушение требований об остановке. В этот раз он тоже не остановился, и началась погоня. О происшествии сообщает сайт УВД Гомельского облисполкома.

Водитель игнорировал звуковую сигнализацию и проблесковые маячки, двигаясь в сторону деревни Поколюбичи. Skoda удалось оторваться от машины ГАИ. Не доезжая до деревни Хальч, водитель легковушки скрылся, бросив автомобиль на проезжей части.

Инспекторы решили остаться в этом районе и подождать, пока нарушитель вернется за машиной. И он действительно явился около 05:20. Мужчина поехал в сторону Гомеля и увидел двигавшуюся во встречном направлении машину ГАИ с включенными маячками. Нарушитель вновь затеял погоню: развернулся, немного проехал в обратную сторону, а потом решил скрыться через поле. Но машина застряла.

Тогда настойчивый водитель стал убегать, а когда инспекторы ГАИ его догнали, оказал сопротивление. Против него пришлось применить спецсредства и слезоточивый газ. Нарушителю 37 лет, его не раз привлекали к ответственности за езду без прав. Мужчина прокомментировал ситуацию коротко: «Ездил и буду ездить».

Теперь в отношении нарушителя составили несколько протоколов — кроме штрафа, его ждет административный арест.