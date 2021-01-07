Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах

Источник материала: АФН

Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах.

Трансляцию ведут в прямом эфире американские новостные телеканалы, передает ТАСС.

Байден по итогам утверждения получил более 270 голосов выборщиков. Заседание продолжается.

Итог этого мероприятия должен фактически поставить точку в процессе подведения результатов ноябрьского голосования и завершить споры относительно того, кто официально является следующим главой американской администрации.

Помощник Трампа в Твитере написал, что сам Трамп согласен на мирную передачу власти 20 января, хоть он и не согласен с результатами выборов.