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Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом

07.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом

На фоне прошедших накануне беспорядков Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

Обсуждение проходило на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, итогом которых накануне стал захват здания Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, несогласных с результатами голосования. В ходе захвата Капитолия от огнестрельного ранения погибла одна женщина. Еще трое человек погибли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

Напомним, по итогам голосования коллегии выборщиков Джо Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом США. Утверждение итогов голосования Конгрессом окончательно закрывает возможность для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.

Фото: REUTERS / Leah Millis

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На фоне прошедших накануне беспорядков Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост президента США. Об этом сообщает РИА Новости. Обсуждение проходило на...
 
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