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Конгресс США утвердил избрание Байдена президентом
Источник материала: ОНТ
На фоне прошедших накануне беспорядков Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост президента США. Об этом
Обсуждение проходило на фоне беспрецедентных беспорядков в Вашингтоне, итогом которых накануне стал захват здания Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа, несогласных с результатами голосования. В ходе захвата Капитолия от огнестрельного ранения погибла одна женщина. Еще трое человек погибли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.
Напомним, по итогам голосования коллегии выборщиков Джо Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом США. Утверждение итогов голосования Конгрессом окончательно закрывает возможность для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
Фото: REUTERS / Leah Millis
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На фоне прошедших накануне беспорядков Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена на пост президента США. Об этом сообщает РИА Новости. Обсуждение проходило на...
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