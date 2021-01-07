Президент Беларуси зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня

Источник материала: ОНТ

В честь Рождества Христова Александр Лукашенко зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня, передает БЕЛТА.

«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», — отметил Президент.

Храм Воздвижения Креста Господня был возведен в 2020 году и входит в архитектурный комплекс, граничащий с мемориалом «Масюковщинский лагерь смерти». Этот мемориальный комплекс является местом для поминания более 80тыс. захороненных военнопленных и мирных граждан, убитых в немецком концентрационном лагере в годы Великой Отечественной войны.

Фото: БЕЛТА

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