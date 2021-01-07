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Президент Беларуси зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня
Источник материала: ОНТ
В честь Рождества Христова Александр Лукашенко зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня,
Храм Воздвижения Креста Господня был возведен в 2020 году и входит в архитектурный комплекс, граничащий с мемориалом «Масюковщинский лагерь смерти». Этот мемориальный комплекс является местом для поминания более 80тыс. захороненных военнопленных и мирных граждан, убитых в немецком концентрационном лагере в годы Великой Отечественной войны.
Фото: БЕЛТА
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В честь Рождества Христова Александр Лукашенко зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня, передает БЕЛТА. «Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем...
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