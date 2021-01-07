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«Наши дети»: хоккеисты Президентского спортивного клуба поздравили детей с праздником

07.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Наши дети»: хоккеисты Президентского спортивного клуба поздравили детей с праздником

Продолжается масштабная благотворительная акция «Наши дети». За месяц она успела охватить всю страну, и до середины января еще многие маленькие белорусы получат теплые пожелания и долгожданные подарки.

Ещё один добрый праздничный обычай – Президентский спортивный клуб под Рождество вместе с хоккейной командой Президента поздравляет самых спортивных малышей. Акция «Рождественская традиция» проходит каждый год. Хоккеисты в этом году приехали без формы и экипировки – но с подарками и эмоциями.

Дети тоже подготовились: своими руками сшили для спортсменов хоккейные перчатки, и точно угадали с размерами. Но самый эмоциональный момент — свитер сборной Беларуси, подписанный лично Президентом и всей командой! Подарок займет достойное место среди остальных. А память о встрече останется и у больших и у маленьких участников акции.

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Продолжается масштабная благотворительная акция «Наши дети». За месяц она успела охватить всю страну, и до середины января еще многие маленькие белорусы получат...
 
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