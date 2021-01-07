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Миллионы не помогли. Светские львицы, которые оказались на дне жизни

07.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Миллионы не помогли. Светские львицы, которые оказались на дне жизни

Муж-миллионер, путешествия, вечеринки, шопинг! О такой жизни грезят многие девушки. Но такая мечта может иметь грустный конец, как случилось у героинь этого материала.

Наталья Лагода, танцовщица из Украины, сделала головокружительную карьеру певицы, благодаря связям и деньгам своего гражданского мужа. Девушка познакомилась с ним в ночном клубе, когда приехала в Москву на заработки. Через 7 лет отношений богатый супруг уходит к солистке группы "Блестящие". Наталья впадает в депрессию и выбрасывается с пятого этажа своей квартиры. 


Чудом выжившую девушку отвозят в больницу, но ей предстоит сложный и длительный путь к восстановлению: пришлось заново учиться ходить и говорить. За 3 года певица пережила 12 операций. После лечения Лагоде пришлось вернуться на родину, где она начала выпивать и вскоре уже не представляла свою жизнь без алкоголя. Наталья умерла в 46 лет от запущенной пневмонии.  

     

Яна Прежевская познакомилась с богатым бизнесменом в 1999 году. Пара стала неразлучной, жизнь девушки превратилась в сказку. Яна родила троих сыновей, стала певицей и её фото постоянно появлялись на страницах светской хроники. Но вскоре девушка увлеклась богемной жизнью, начала выпивать.


Ходили слухи, что бизнесмен узнал и про измены. Пара рассталась, детей отец оставил у себя. 


В возрасте 41 года Прежевская была обнаружена сильно избитой в своей квартире. Через несколько дней она скончалась в реанимации. К этому моменту женщина растеряла почти всех друзей и вела маргинальный образ жизни. 


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Муж-миллионер, путешествия, вечеринки, шопинг! О такой жизни грезят многие девушки. Но такая мечта может иметь грустный конец, как случилось у героинь этого...
 
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