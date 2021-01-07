Министр обороны провёл лекцию на факультете Генерального штаба Военной академии Беларуси

Источник материала: ОНТ

Во главе угла – боеготовность. Именно такой приоритет обозначили в Министерстве обороны на 2021 год. Множество проверок в минувшем году подтвердили высокую степень подготовки всех формирований.

Продолжается и теоретическая работа с офицерским составом. На Факультете Генерального штаба Военной академии стартовала учеба слушателей оперативно-стратегического уровня. Традиционно, первые лекции проводят руководители высшего звена управления. Министр обороны акцентировал внимание офицеров на особенностях поддержания в государстве военной безопасности, укреплению обороноспособности страны.

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