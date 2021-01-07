COVID-19: новые локдауны и антирекорды

Источник материала: ОНТ

В ряде стран снова зафиксированы антирекорды по суточному приросту заболевших: это Великобритания, Япония, Колумбия и Ливан. Кроме того, в США – рекордное количество летальных случаев за сутки – 3 775.

В Великобритании зараженных более двух с половиной миллионов. Число смертей превысило 76 тысяч. В стране действует третий жесткий локдаун, закрыты школы и сады. Кроме того, случаи инфицирования британским штаммом обнаружили уже в 41 стране.

Власти Израиля вводят сегодня двухнедельный карантин из-за всплеска заражений. В стране будут закрыты школы и второстепенные предприятия.

В Германии локдаун не только продлевается до конца января, но и ужесточается: в случае всплеска в любом из регионов, местным обитателям будет запрещено удаляться от дома без уважительной причины более чем на 15 км.

Во Франции ускоряют темпы вакцинации и расширяют ее масштабы. Теперь прививку могут получить социальные работники старше 50 лет, а также сотрудники экстренных служб, например, пожарные.

В Испании растёт недовольство неравномерной логистикой доставки вакцины. В некоторых регионах её получили менее 10-й части от нужного объёма, тогда как в другие доставили более 80% от необходимого количества препарата. Здесь же на помощь гражданским медикам призван воинский контингент. Армия будет заниматься также дезинфекцией помещений, в частности, домов престарелых.

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