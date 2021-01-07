Рост безработицы и продление карантина: в Литве эксперты прогнозируют последствия пандемии на 2021 год

Источник материала: ОНТ

Экономика соседних стран также столкнулась с вызовами из-за пандемии. Их последствия могут быть катастрофическими, в частности для Литвы. В Литовском центре социальных исследований представили два сценария для страны на 2021 год.

И наиболее реален, отмечают эксперты, пессимистический. В нем значится рост безработицы до 20%, волна эмиграции, снижение уровня жизни и рост цен. Многое зависит от успеха вакцинации, но велика вероятность продления карантина до весны. Как результат – затянется и экономическая рецессия, что повлияет на политическую стабильность. К слову, Литва уже фигурирует в списке стран ЕС с худшими показателями по уровню безработицы и риску бедности.

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