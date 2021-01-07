Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Источник материала: ОНТ

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по наземным объектам и армейским позициям вооруженных сил Сирии в районе Дамаска. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства SANA.

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) открыли ответный огонь по воздушным целям над южными районами столицы. Большинство воздушных целей сирийским зенитчикам удалось поразить. При этом также отмечается, что ракеты были выпущены по южным окрестностям Дамаска их воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами.

Согласно предварительным данным, атака не привела к человеческим жертвам, однако был нанесен материальный урон объектам сирийской армии.

Напомним, ранее, 25 ноября, сирийские ПВО уже отражали ракетные удары со стороны Израиля по району Джебель-эль-Маниа к югу от сирийской столицы, а так же позициям военных возле населенного пункта Рувейхана в провинции Эль-Кунейтра.

Фото: SANA via AP

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