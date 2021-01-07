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Четыре человека погибли при штурме Капитолия

07.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре человека погибли при штурме Капитолия

В результате столкновений с участием полиции и сторонников Дональда Трампа погибли четыре человека, сообщает РИА Новости.

Первой жертвой протестов стала ветеран ВВС Эшли Бэббитт, получившая тяжелое ранение во время штурма протестующими здания Конгресса США. Позднее женщина скончалась в больнице.

Руководитель департамента полиции Вашингтона Роберт Конти также подтвердил гибель троих участников беспорядков. Все они были совершеннолетними.

В ходе протестов были задержаны 52 человека, некоторых привлекут к ответственности за незаконное владение оружием, большинство — за нарушение комендантского часа, введенного в округе Колумбия.

Напомним, в среду сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США на Капитолийском холме, где проходило заседание конгрессменов, посвященное утверждению результатов президентских выборов.

Фото: rbc

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В результате столкновений с участием полиции и сторонников Дональда Трампа погибли четыре человека, сообщает РИА Новости. Первой жертвой протестов стала ветеран...
 
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