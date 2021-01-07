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Патриарх Кирилл призвал белорусcкие власти услышать белорусов

07.01.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал белорусский народ решать вопросы мирно, а власти - не откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие в обществе.




"Мы свидетели того, что произошло на Украине, - сейчас слово "майдан" стало нарицательным. Совершенно очевидно, что опыт Украины должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми", - сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".

Он призвал задуматься над тем, сколько революций уже было, разного рода переворотов, но никто, нигде и никогда не достигал мира, покоя и благополучия при помощи насилия. "Всегда после революции должен быть долгий период восстановления. Поэтому нужно стремиться к лучшему, не разрушая того, что есть, а развивая в лучшую сторону, модернизируя в хорошем смысле этого слова, улучшая и общественные отношения, и вообще жизнь страны", - считает патриарх Кирилл.

"Поэтому наш призыв к Беларуси (...) все вопросы нужно решать мирно. Но, если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения", - сказал предстоятель Церкви.

В заключение он пожелал, чтобы прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы в Беларуси и стал бы развиваться диалог между властью и народом, властью и обществом, с участием всех сил, включая представителей религиозных общин, направленный на стабилизацию положения и на всестороннее развитие "братской Беларуси".
 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал белорусский народ решать вопросы мирно, а власти - не откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие в...
 
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