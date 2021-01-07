Тактика меняется: Вязович рассказал о нетипичной поломке и 8 часах ремонта









Как рассказал сам Вязович, на 100-м километре этапа грузовик неожиданно заглох. При осмотре выяснилось, что пропала связь между двигателем и автоматической коробкой передач.





"Мы поняли, что есть какая-то серьезная проблема, решить которую можно только разъединив двигатель и коробку", - рассказал гонщик, отметив, что такая поломка довольно редкая, у соперников она случалась всего один раз.





Экипаж дождался, когда силовой агрегат и КПП остынут и принялся за ремонт. Эвакуатор вызывать не стали и решили попытаться починить камион и приехать на финиш самостоятельно, чтобы исключить сход с гонки. Это получилось. Вязович рассказал, что во время ремонта к ним подъезжали и другие участники гонки, в том числе и Алексей Вишневский, и помогли с запчастями и инструментом.





"Примерно в 23:20 мы финишировали, а лимит у нас заканчивался в 00:08", - уточнил Вязович, рассказав, что на этот этап отводилось 12 часов, дальше следовал бы временной штраф. Во временной промежуток экипаж вложился.





Теперь задача 502-го экипажа, до четвертого этапа находившегося в зачете грузовиков на втором месте, - помогать Алексею Вишневскому отыгрывать свои позиции. Напомним, экипаж Вишневского сейчас в генеральной классификации девятый, МАЗ с номером 505 проигрывает лидеру полтора часа.











