Из Беларуси выдворили «вора в законе»









В ночь на воскресенье, 3 января, авиарейсом « Минск - Одесса» в Украину из Республики Беларусь прибыл 39-летний Миндия Горадзе, который известен в статусе так называемого вора в законе по кличке «Лавасогли Батумский».





«Dетектив-Info» со ссылкой на собственные источники. Об этом сообщаетсо ссылкой на собственные источники.





«При себе у «короля преступного мира», которого идентифицировали как гражданина Грузии, не было выявлено каких-либо документа, удостоверяющего его личность. С учетом этого, сотрудниками Государственной пограничной службы был запрещен въезд Горадзе на территорию Украины и принято решение о его возвращении в Республику Беларусь. Однако, при посадке на самолет в Минск Горадзе умышленно начал буянить и публично угрожать нанесением себе телесных повреждений в случае его доставки в Минске. При таких условиях командир экипажа лайнера официально предоставил письменный отказ осуществлять перевозки Горадзе, после чего тот был снят с самолета и размещен под охраной пограничников в зале вылета международных авиарейсов аэропорта «Одесса», где он находится и поныне», - цитирует издание сообщение своего источника.





«Обозревателя» . «Авторитет» не спал и почти не ел, в зубах держал несколько маленьких лезвий. Шантажировал тем, что проглотит их, и тогда его придется отвезти в больницу. Однако это означало пропустить его на украинскую территорию, а это правовая коллизия», – поделился подробностями источник





Уточняется, что «вор в законе» грозил порезать себе вены в случае повторения попытки его депортации на территорию Республики Беларусь. В итоге на третьи сутки его отправили то ли в Турцию, то ли в Черногорию -- версии расходятся.



