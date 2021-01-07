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Из Беларуси выдворили «вора в законе»

07.01.2021 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Криминальный «авторитет» Миндия Горадзе просидел в аэропорту Одессы почти трое суток после того, как был выслан из Беларуси. Украина отказалась принимать «вора в законе», в Беларусь возвращаться он сам не пожелал и в итоге улетел в Турцию.



В ночь на воскресенье, 3 января, авиарейсом «Минск - Одесса» в Украину из Республики Беларусь прибыл 39-летний Миндия Горадзе, который известен в статусе так называемого вора в законе по кличке «Лавасогли Батумский».

Об этом сообщает «Dетектив-Info» со ссылкой на собственные источники.

«При себе у «короля преступного мира», которого идентифицировали как гражданина Грузии, не было выявлено каких-либо документа, удостоверяющего его личность. С учетом этого, сотрудниками Государственной пограничной службы был запрещен въезд Горадзе на территорию Украины и принято решение о его возвращении в Республику Беларусь. Однако, при посадке на самолет в Минск Горадзе умышленно начал буянить и публично угрожать нанесением себе телесных повреждений в случае его доставки в Минске. При таких условиях командир экипажа лайнера официально предоставил письменный отказ осуществлять перевозки Горадзе, после чего тот был снят с самолета и размещен под охраной пограничников в зале вылета международных авиарейсов аэропорта «Одесса», где он находится и поныне», - цитирует издание сообщение своего источника.

«Авторитет» не спал и почти не ел, в зубах держал несколько маленьких лезвий. Шантажировал тем, что проглотит их, и тогда его придется отвезти в больницу. Однако это означало пропустить его на украинскую территорию, а это правовая коллизия», – поделился подробностями источник «Обозревателя».

Уточняется, что «вор в законе» грозил порезать себе вены в случае повторения попытки его депортации на территорию Республики Беларусь. В итоге на третьи сутки его отправили то ли в Турцию, то ли в Черногорию -- версии расходятся.
 
Теги: Минск
 
 
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Криминальный «авторитет» Миндия Горадзе просидел в аэропорту Одессы почти трое суток после того, как был выслан из Беларуси. Украина отказалась принимать «вора в...
 
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