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Жёлтые зубы. В чём причина и стоит ли отбеливать эмаль

07.01.2021 12:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Все мы видим актёров и моделей, которые сверкают белоснежной улыбкой с экранов телевизоров или со страничек глянцевых журналов. Видя их красивые зубы, многие люди начинают беспокоиться о желтоватом оттенке своих зубов. Однако стоит ли из-за этого тревожиться? Давайте узнаем.

Почему зубы жёлтые?

Во-первых, дело может быть в генетике. Если у ваших мамы, папы, бабушек и дедушек жёлтые зубы, то и вам по наследству передались такие же. Увы и ах, но это далеко не самое страшное, что может подарить генетика.

Во-вторых, питание. Чай, кофе, красное вино, чёрные ягоды, морковь, помидоры и газированные напитки влияют на цвет эмали. Они могут сделать его более тёмным, более жёлтым или ещё как-то избавить человека от белых зубов. В случае с едой и питьём легко справиться с проблемой – достаточно тщательно чистить зубы, а после приёма пищи или кружечки кофе прополоскать рот обычной чистой водой.

Жёлтые зубы. В чём причина и стоит ли отбеливать эмаль
Фото: pixabay.com 

В-третьих, курение. Здесь не будет призыва бросить курить, каждый сам решает, что ему делать. Вещества, содержащиеся в сигаретах, во время курения оседают на зубах. Как со вторым пунктом, вредное влияние на зубы можно существенно снизить, если после курения почистить зубы или прополоскать рот.

В-четвёртых, лекарства и пломбы. Не только таблетки, но даже некоторые гигиенические ополаскиватели для рта могут вызывать пожелтение зубов. Что касается пломб, то есть две причины пожелтения. Первая – материал, из которого сделана пломба, окрашивает зуб. Не сразу, конечно. Вторая – повреждение зуба (кровеносных сосудов или удаление нерва) при лечении.

В-пятых, старение. Суровая неизбежность, но все мы пока что стареем. Хороший уход за зубами может замедлить процесс пожелтения эмали, но не спасти от него.

Жёлтые зубы. В чём причина и стоит ли отбеливать эмаль
Фото: pixabay.com 

Какого цвета здоровые зубы?

Как уже было сказано, здоровые зубы могут быть как белого, так и жёлтого цвета, это зависит от генетики. Более того, иногда на полностью здоровых зубах встречаются чёрные точки, которые защищают от кариеса. Однако чаще всего потемнение всё-таки свидетельствует о болезни, поэтому лучше провериться у стоматолога.

Жёлтые зубы. В чём причина и стоит ли отбеливать эмаль
Фото: pixabay.com 

Как отбелить зубы?

Придётся сходить к стоматологу. Зубная паста с отбеливающим эффектом не поможет. Обычно в такой пасте содержатся фиолетовые красящие частицы, которые в сочетании с жёлтыми зубами придают им белый цвет. В другом случае отбеливающая паста содержит активные вещества, которые действительно удаляют желтизну с зубов, но при этом повышают чувствительность зубов и дёсен, могут вызвать воспаление, а в некоторых случаях даже повреждают эмаль. Людям с тонкой эмалью такие пасты вовсе противопоказаны.

Стоматолог может предложить несколько вариантов: лазерное или ультразвуковое отбеливание, установка микропротезов и использование специальной ламповой аппаратуры. Какой способ лучше? Сложно сказать. В любом случае, перед началом процедуры нужно сперва проконсультироваться у врача, а он уже выберет подходящий вариант.

Жёлтые зубы. В чём причина и стоит ли отбеливать эмаль
Фото: pixabay.com 

Нужно ли отбеливать зубы?

Спорный вопрос, однозначного ответа на него нет. В настоящее время профессиональное отбеливание зубов не несёт в себе каких-то больших рисков. И если человеку психологически тяжело жить с жёлтыми зубами, то лучше отбелить их и поберечь нервы. Если же говорить с точки зрения здоровья зубов, то они могут быть вполне здоровыми и при жёлтом цвете.

Жёлтые зубы. В чём причина и стоит ли отбеливать эмаль
Фото: pixabay.com 

Ранее мы рассказывали подробнее про отбеливание зубов. Как проходит процедура и кому она противопоказана – читайте здесь.

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Все мы видим актёров и моделей, которые сверкают белоснежной улыбкой с экранов телевизоров или со страничек глянцевых журналов. Видя их красивые зубы, многие люди...
 
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