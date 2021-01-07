ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

НАУ назвал преступлением против народа изменения в Налоговый кодекс

07.01.2021 13:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Изменения в Налоговый кодекс, в результате которых были введены налоги даже на лекарства и детские товары, были приняты лишь для удержания власти и подпитки ее деньгами.

Евгений Бурый, ответственный в Национальном антикризисном управлении за экономику и финансы, обратился к чиновникам, которые приняли закон «Об изменении Налогового кодекса»

«В первый день нового года так называемая власть сделала свой подарок белорусам. Режим ввел новые налоги, повысил налоговые ставки и отменил льготы – в том числе на лекарства и детские товары. Многие чиновники упорно игнорируют требования закона и призывы к их соблюдению. Они намеренно замалчивают негативные последствия изменений для людей и экономики», - отметил Евгений Бурый.

По его мнению, у чиновников в приоритете слепое исполнение и подчинение.

«Представителей власти, которые разработали и согласовали такие изменения, можно смело называть антинародной властью, - отметил Бурый. - В Беларуси 24 министерства, 12 комитетов, 6 концернов, 22 иные государственные организации и 13 высших органов госуправления. При этом режиме никому не позволено встать на защиту людей. Но мы точно знаем, что среди чиновников есть достойные и честные люди, которые ждут подходящего момента.

Все должностные лица, кто высказался против, отказался ставить подпись, дал отрицательное заключение по внесению изменений в Налоговый кодекс – сообщите нам об этом. Всех причастных к принятию законопроекта мы установим – и сделаем эту информацию публичной. Инициируем внесение в санкционные списки каждого, кто причастен к террору и геноциду. Весь этот ад устроили не протестующие, не оппозиция, не внешние факторы и не ковид – но и не только Лукашенко. Всем сторонникам режима и нелегитимной власти пора усвоить, что эти налоговые новшества коснутся их самих и их семьи.

Евгений Бурый отметил, что принятый с нарушениями закон не имеет юридической силы, его выполнение не является обязанностью. Однако нынешняя власть будет заставлять его исполнять. По мнению НАУ, это является преступлением, поэтому все такие факты будут вноситься в «Единую книгу регистрации преступлений».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения в Налоговый кодекс, в результате которых были введены налоги даже на лекарства и детские товары, были приняты лишь для удержания власти и подпитки ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре человека погибли при штурме Капитолия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика