НАУ назвал преступлением против народа изменения в Налоговый кодекс

Источник материала: Ежедневник

Изменения в Налоговый кодекс, в результате которых были введены налоги даже на лекарства и детские товары, были приняты лишь для удержания власти и подпитки ее деньгами.

Евгений Бурый, ответственный в Национальном антикризисном управлении за экономику и финансы, обратился к чиновникам, которые приняли закон «Об изменении Налогового кодекса»

«В первый день нового года так называемая власть сделала свой подарок белорусам. Режим ввел новые налоги, повысил налоговые ставки и отменил льготы – в том числе на лекарства и детские товары. Многие чиновники упорно игнорируют требования закона и призывы к их соблюдению. Они намеренно замалчивают негативные последствия изменений для людей и экономики», - отметил Евгений Бурый.

По его мнению, у чиновников в приоритете слепое исполнение и подчинение.

«Представителей власти, которые разработали и согласовали такие изменения, можно смело называть антинародной властью, - отметил Бурый. - В Беларуси 24 министерства, 12 комитетов, 6 концернов, 22 иные государственные организации и 13 высших органов госуправления. При этом режиме никому не позволено встать на защиту людей. Но мы точно знаем, что среди чиновников есть достойные и честные люди, которые ждут подходящего момента.

Все должностные лица, кто высказался против, отказался ставить подпись, дал отрицательное заключение по внесению изменений в Налоговый кодекс – сообщите нам об этом. Всех причастных к принятию законопроекта мы установим – и сделаем эту информацию публичной. Инициируем внесение в санкционные списки каждого, кто причастен к террору и геноциду. Весь этот ад устроили не протестующие, не оппозиция, не внешние факторы и не ковид – но и не только Лукашенко. Всем сторонникам режима и нелегитимной власти пора усвоить, что эти налоговые новшества коснутся их самих и их семьи.

Евгений Бурый отметил, что принятый с нарушениями закон не имеет юридической силы, его выполнение не является обязанностью. Однако нынешняя власть будет заставлять его исполнять. По мнению НАУ, это является преступлением, поэтому все такие факты будут вноситься в « Единую книгу регистрации преступлений ».