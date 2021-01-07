В Барановичах в Сочельник в огне погибли три человека

Жизни пяти человек унес огонь за минувшие сутки.





По информации МЧС, рано утром на улице Советской в Барановичах погибли двое 59-летних сожителей.

Уже вечером в этом же городе (на улице Брестской) была зафиксирована еще одна смерть (53-летнего мужчины).

Кроме этого также погибли 62-летний житель деревни Петрашки (Щучинский район) и 69-летний инвалид первой группы, проживающий в деревне Полово (Поставский район).