|
В Барановичах в Сочельник в огне погибли три человека
Источник материала: Навiны
Жизни пяти человек унес огонь за минувшие сутки.
По информации МЧС, рано утром на улице Советской в Барановичах погибли двое 59-летних сожителей.
Уже вечером в этом же городе (на улице Брестской) была зафиксирована еще одна смерть (53-летнего мужчины).
Кроме этого также погибли 62-летний житель деревни Петрашки (Щучинский район) и 69-летний инвалид первой группы, проживающий в деревне Полово (Поставский район).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жизни пяти человек унес огонь за минувшие сутки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)