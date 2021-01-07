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В Барановичах в Сочельник в огне погибли три человека

07.01.2021 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Жизни пяти человек унес огонь за минувшие сутки.

В Барановичах в Сочельник в огне погибли три человека

По информации МЧС, рано утром на улице Советской в Барановичах погибли двое 59-летних сожителей.

Уже вечером в этом же городе (на улице Брестской) была зафиксирована еще одна смерть (53-летнего мужчины).

Кроме этого также погибли 62-летний житель деревни Петрашки (Щучинский район) и 69-летний инвалид первой группы, проживающий в деревне Полово (Поставский район).

 
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Жизни пяти человек унес огонь за минувшие сутки.
 
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