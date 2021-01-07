Попытка переворота после подстрекательств в твиттере. Политолог – о происходившем в Капитолии

Источник материала: Салiдарнасць

Как события 6 января отразятся на престиже США как оплота демократии.





Фото AFP

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия во время совместного заседания двух палат, на котором должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Заседание было прервано, членов Конгресса эвакуировали.

В ходе столкновений сторонников Трампа с полицией внутри здания и возле него пострадали более 10 человек, известно о четырех погибших.

В интервью Настоящему Времени политолог, научный сотрудник Центра международных исследований и безопасности в Университете штата Мэриленд Мария Снеговая называет произошедшее попыткой государственного переворота, которая отразится на престиже США как оплота демократии.

— Мария, как вам кажется, это беспрецедентная история для Соединенных Штатов?

— Безусловно. По сути, мы имеем попытку переворота, к сожалению. Это захват здания правительства в тот самый момент, когда была попытка подсчета голосов, и она неудавшаяся. Но с точки зрения имиджа США нанесен большой урон.

Я только что сама вернулась от здания Капитолия – ездила смотреть, что там происходит. Но понятно, что протестующих далеко не достаточно для того, чтобы было что-то серьезное с точки зрения политического процесса. Так или иначе Байден избран, он будет назван президентом.

Я не думаю, что этому может что-то помешать. Но с точки зрения имиджевой составляющей США как некоего оплота демократии и мирного транзита власти, здесь, конечно, есть серьезный ущерб.

Кроме всего прочего, не забудем, что эти люди, и это было заметно в толпе, считают, что выборы абсолютно нелегитимные, весь процесс нарушен. Сами протестующие и существенная часть сторонников Трампа вообще по стране просто не верят в то, что демократия сегодня в США функционирует.

В долгосрочном плане, конечно, самой процедуре в США демократии и имиджу США в мире это нанесет существенный урон.

— Тем не менее в твиттере и других социальных сетях пишут, что это поляризация общества. Как вам кажется, это действительно так?

— Конечно. Собственно, мы наблюдали и с левой стороны этим летом серьезные беспорядки, и теперь мы видим ответ «правых» на это. Обе стороны абсолютно не готовы услышать друг друга – вот что здесь особенно опасно. Мы видим, что сторонники Трампа убеждены, что выборы были проведены с нарушениями, хотя это не доказано и суды не показали, что были какие-то нарушения на выборах.

Но тем не менее справа, безусловно, есть уверенность, что выборы абсолютно нелегитимны. Слева считают, что трамписты — просто сошедшие с ума американцы, которые абсолютно антидемократически настроены. И эти две группы поляризуются чем дальше, тем сильнее и абсолютно не готовы услышать друг друга. Это очень заметно.

Поэтому, конечно, наверняка будет какой-то ответ и слева на все это, тем более сейчас, когда демократы получили абсолютно полный контроль: не только президент демократический, но и обе палаты Конгресса также демократические. Сегодня только что мы узнали подсчет голосов в Джорджии: сенат фактически отдан демократам.

В результате мы действительно получаем ситуацию, когда очень сильная поляризация, при этом власть распределена неравномерно. Наверняка будет дальнейшая эскалация так или иначе происходить. Я не вижу ситуацию, при которой обе стороны будут готовы остановиться на том, что есть сейчас.

— Вы можете с нами поделиться, что происходило у здания Капитолия?

— Во-первых, очень холодно, поэтому можно было увидеть и услышать только часть. Была достаточно большая группа людей. Если смотреть от Молла, то с левой стороны. И часть из них была на здании Капитолия, потому что сам Капитолий был огражден — там была заградительная баррикада как раз в преддверии сегодняшней ситуации, но протестующие прорвались.

Было видно, что некоторые люди вылезали из окон. И когда мы там были, на лестнице перед зданием было большое количество то ли полиции, то ли ФБР, — то есть каких-то силовых структур, которые занимались вытеснением протестующих.

Кроме всего прочего, мы видели столкновения протестующих с журналистами. Не очень серьезные: у кого-то вырвали камеру, воду расплескивали. И периодически были такие хлопки – шумовые гранаты или что-то подобное.

Но что касается численности протестующих, я бы говорила о десятках тысяч, но не более того. Понятно, что какая-то их часть находится внутри самого здания, но все равно это не очень многочисленные толпы. Хотя на выступлении Трампа сегодня, говорили, что было 400 тысяч. Но на тот момент, когда мы туда приехали, там было существенно меньшее количество людей. А сейчас, насколько я понимаю, полицейские фактически полностью зачищают толпу перед домом.

— CNN сообщает со ссылкой на главу управления городской полиции, что часть протестующих вообще приехали из других регионов, я так понимаю, среди тех, кого они задержали. Когда вы там были, вы не обратили внимание, что люди по каким-то признакам не проживают на территории Вашингтона?

— Во-первых, конечно, когда сторонники Трампа участвуют в протесте, они заметно отличаются от вашингтонской толпы. Это такой житель, скорее всего, не города, а менее крупного поселения, часто с бородой, они одеты в патриотические цвета, с флагами.

Они достаточно сильно отличаются от обычного вашингтонца. Вашингтон — это все-таки элита, высший, средний класс, и они, как правило, выглядят и одеваются иначе. Там много было юмора, но были и достаточно сильно жестко настроенные люди.

Что касается регионов, то некоторые машины, которые там были припаркованы, они тоже из других регионов. Мы, например, видели номера из штата Нью-Йорк. Но, скорее всего, существенная доля должна была быть из других штатов.

В целом я не могу сказать, что они очень страшные, агрессивные толпы. Они просто люди, которые искренне, наверное, введены в заблуждение действующим президентом. И они считают, что их права как избирателей нарушены.

Конечно, ситуация очень неприятная. Вряд ли она в ближайшее время рассосется. Нужны какие-то реальные очень сильные действия, чтобы найти некий общий знаменатель между обеими сторонами.

— Член Конгресса Ильхан Омар пишет в своем твиттере, что необходимо инициировать импичмент Дональда Трампа. Как вам кажется, этот жест – инициация импичмента Дональда Трампа – носит скорее символический характер, или за этим кроются довольно глубокие последствия?

— Во-первых, Трамп так или иначе уже уходит, что бы он ни заявлял, ни говорил, – его дни действительно сочтены. Но, конечно, то, что мы сегодня наблюдали, фактически это вызвано действиями текущего президента, его подстрекательством в твиттере, его нежеланием признать результаты выборов.

Фактически [эти действия] мобилизовали его сторонников. Они, конечно, должны иметь какие-то последствия, потому что это все беспрецедентно для США, и многие наблюдатели в Америке в полном ужасе.

Я думаю, одна из причин, почему Трамп не хочет отдавать власть, в том, что он опасается последствий, к которым приведут его текущие действия. Но я думаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, достаточно беспрецедентно для США, и я думаю, Трамп так или иначе ответит за это впоследствии.