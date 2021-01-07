ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Скорость бешеная». Под Гомелем сотрудники ГАИ несколько часов ловили бесправника

07.01.2021 13:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сотрудники ГАИ задержали бесправника-рецидивиста. Но на это потребовалось несколько часов. Подробности сообщили в УВД.


1 января наряд ГАИ нес службу на улице Олимпийской Гомеля. Примерно в 2.20 в районе автозаправочной станции инспекторы заметили Skoda Superb.

Инспекторы подали сигнал об остановке автомобиля, однако водитель проигнорировал требование и направился в сторону деревни Поколюбичи. Началась погоня.

Автомобиль ехал на огромной скорости. Об этом можно судить по репликам самих сотрудников, которые преследовали водителя.

В итоге нарушителю удалось скрыться. У деревни Хальч он бросил автомобиль на дороге, а сам убежал в неизвестном направлении.

Инспекторы решили подождать. И не ошиблись. Около 5.20 мужчина вернулся к автомобилю, завел его и поехал. Снова началась погоня. Водитель пытался скрыться на этот раз уже по полю, но забуксовал и вскоре его задержали.

Задержанным оказался 37-летний бесправник, который уже не в первый раз привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Милиционерам он завил: «как ездил, так и буду ездить». При задержании водитель оказал неповиновение, сотрудникам пришлось применить спецсредства и слезоточивый газ.

В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчину задержали. Им оказался 37-летний бесправник, который уже не в первый раз привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Милиционерам он...
 
Новости дня
Новости разные
 
За год Россия проиграла Турции трижды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика