«Скорость бешеная». Под Гомелем сотрудники ГАИ несколько часов ловили бесправника

Источник материала: Tut.by

В Гомеле сотрудники ГАИ задержали бесправника-рецидивиста. Но на это потребовалось несколько часов. Подробности сообщили в УВД.





1 января наряд ГАИ нес службу на улице Олимпийской Гомеля. Примерно в 2.20 в районе автозаправочной станции инспекторы заметили Skoda Superb.

Инспекторы подали сигнал об остановке автомобиля, однако водитель проигнорировал требование и направился в сторону деревни Поколюбичи. Началась погоня.

Автомобиль ехал на огромной скорости. Об этом можно судить по репликам самих сотрудников, которые преследовали водителя.

В итоге нарушителю удалось скрыться. У деревни Хальч он бросил автомобиль на дороге, а сам убежал в неизвестном направлении.

Инспекторы решили подождать. И не ошиблись. Около 5.20 мужчина вернулся к автомобилю, завел его и поехал. Снова началась погоня. Водитель пытался скрыться на этот раз уже по полю, но забуксовал и вскоре его задержали.

Задержанным оказался 37-летний бесправник, который уже не в первый раз привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Милиционерам он завил: «как ездил, так и буду ездить». При задержании водитель оказал неповиновение, сотрудникам пришлось применить спецсредства и слезоточивый газ.

В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов.