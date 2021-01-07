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«Скорость бешеная». Под Гомелем сотрудники ГАИ несколько часов ловили бесправника
Источник материала: Tut.by
В Гомеле сотрудники ГАИ задержали бесправника-рецидивиста. Но на это потребовалось несколько часов. Подробности
1 января наряд ГАИ нес службу на улице Олимпийской Гомеля. Примерно в 2.20 в районе автозаправочной станции инспекторы заметили Skoda Superb.
Инспекторы подали сигнал об остановке автомобиля, однако водитель проигнорировал требование и направился в сторону деревни Поколюбичи. Началась погоня.
Автомобиль ехал на огромной скорости. Об этом можно судить по репликам самих сотрудников, которые преследовали водителя.
В итоге нарушителю удалось скрыться. У деревни Хальч он бросил автомобиль на дороге, а сам убежал в неизвестном направлении.
Инспекторы решили подождать. И не ошиблись. Около 5.20 мужчина вернулся к автомобилю, завел его и поехал. Снова началась погоня. Водитель пытался скрыться на этот раз уже по полю, но забуксовал и вскоре его задержали.
Задержанным оказался 37-летний бесправник, который уже не в первый раз привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Милиционерам он завил: «как ездил, так и буду ездить». При задержании водитель оказал неповиновение, сотрудникам пришлось применить спецсредства и слезоточивый газ.
В отношении нарушителя составлено несколько административных протоколов.
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Мужчину задержали. Им оказался 37-летний бесправник, который уже не в первый раз привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Милиционерам он...
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