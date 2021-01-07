Источник материала: Хартия'97

Какие курсы доллара и евро выставили обменники 7 января 7.01.2021, 13:01

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Самый высокий курс продажи банками доллара — 2,62 рубля.

Самый выгодный курс продажи банком евро — 3,175 рубля, а доллара — 2,579 рубля, пишет tut.by .

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,62 рубля (Беларусбанк, РРБ-Банк), а ниже всего — 2,579 рубля (Белгазпромбанк), 2,58 рубля (БСБ Банк, Банк Дабрабыт).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в БСБ Банке, Абсолютбанке — 2,568 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белгазпромбанке — 3,228 рубля, а ниже всего — в Paritetbank — 3,175 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, БСБ Банке, Технобанке — 3,163 рубля.

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