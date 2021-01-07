Источник материала: Хартия'97

Спортсмены призвали спонсоров отказаться от финансирования ЧМ по хоккею в Минске 3 7.01.2021, 12:45

1,357

Минске" src="https://www.21.by/pub/news/2021/01/1610014985229644.jpg"> Фото: ТАСС

Спорт в диктаторском государстве нельзя вынести за скобки.

Белорусский Фонд спортивной солидарности направил обратился ко всем крупнейшим партнерам Международной федерации хоккея (IIHF) и призвал не спонсировать ЧМ-2021 до тех пор, пока турнир не будет перенесен из Беларуси, пишет сайт naviny.media .

Как сообщается, письма отправлены компаниям: VOLKSWAGEN GROUP, ŠKODA AUTO a.s., Pirelli & C. S.p.A., RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, TISSOT SA, NIKE, LIQUI MOLY GmbH.

В своих письмах к стратегическим партнерам ИИХФ Фонд спортивной солидарности подробно объясняет причины побудившие выступить с данным обращением, говорит о репутационных рисках для брендов, просит изучить реакцию мировой общественности на события происходящие в Беларуси в последние месяцы и обратить внимание на уже введенные санкции.

«С 10 августа 2020 года белорусский народ протестует против фальсификации результатов президентских выборов и жестокости правоохранительных органов. 30 000 граждан за это время уже подверглись репрессиям со стороны нелегитимного правительства во главе с Лукашенко. Страна находится в стадии острого социально-политического кризиса. И спорт нельзя просто вынести за скобки, поставить отдельно, видеть в нем только соревновательный элемент и не замечать всего остального. Спорт — это тоже часть этой разлагающейся прогнившей системы и один из главных инструментов идеологической машины «режима».

Поэтому поддерживать спорт в Беларуси сегодня, будь то спонсорство или инвестиции, — значит дать молчаливое согласие на насилие, убийства, пытки и легитимизировать геноцид в одной отдельно взятой стране», — говорится в письме.

БФСС также рассказал о своих шагах в борьбе за справедливость, поделился промежуточными результатами расследований, попросил поддержать белорусский народ и «не спонсировать насилие ни в каком виде».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .