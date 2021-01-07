Источник материала: Хартия'97

«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!» 7.01.2021, 12:38

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Колодищи и Зеленый Луг вышли на марш протеста.

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро»: сегодня Колодищанский полигон встретил Рождественское утро вместе с друзьями из Зеленого луга под несменяемые лозунги.

«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!», — скандировали люди на марше.

Видео опубликовал «Твиттер» Charter97.org.

«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!»

Колодищи и Зеленый Луг вышли на марш протеста. pic.twitter.com/0iMB9v2cgX — charter97.org (@charter_97) January 7, 2021

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