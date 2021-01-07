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«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!»
Источник материала: Хартия'97
«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!»
Колодищи и Зеленый Луг вышли на марш протеста.
«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро»: сегодня Колодищанский полигон встретил Рождественское утро вместе с друзьями из Зеленого луга под несменяемые лозунги.
«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!», — скандировали люди на марше.
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Колодищи и Зеленый Луг вышли на марш протеста.
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