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«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!»

07.01.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!»

  • 7.01.2021, 12:38
  • 1,436
«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!»

Колодищи и Зеленый Луг вышли на марш протеста.

«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро»: сегодня Колодищанский полигон встретил Рождественское утро вместе с друзьями из Зеленого луга под несменяемые лозунги.

«Белорусы — ураган, бойся тапка, таракан!», — скандировали люди на марше.

Видео опубликовал «Твиттер» Charter97.org.

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Колодищи и Зеленый Луг вышли на марш протеста.
 
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