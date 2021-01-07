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Трамп пообещал передать власть Байдену
Источник материала: Хартия'97
Трамп пообещал передать власть Байдену
Президентская власть в США будет передана 20 января.
Президент США Дональд Трамп признал, что ему придется покинуть свой пост 20 января. Таким образом, он пообещал упорядоченную передачу власти избранному президенту страны Джо Байдену после того, как Конгресс подтвердил его победу, сообщает
Трамп все еще не согласен с итогами выборов. Но он все равно обещает "упорядоченный переход" 20 января.
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Президентская власть в США будет передана 20 января.
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