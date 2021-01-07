Источник материала: UDF



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

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«Всегда после революции должен быть долгий период восстановления. Поэтому нужно стремиться к лучшему, не разрушая того, что есть, а развивая в лучшую сторону, модернизируя в хорошем смысле этого слова, улучшая и общественные отношения, и вообще жизнь страны», — считает патриарх Кирилл.

«Поэтому наш призыв к Беларуси (…) все вопросы нужно решать мирно. Но если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения», — сказал предстоятель Церкви.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Патриарх Кирилл — белорусским властям: «Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие в обществе» «Всегда после революции должен быть долгий период восстановления...»

— Мы свидетели того, что произошло на Украине, — сейчас слово «майдан» стало нарицательным. Совершенно очевидно, что опыт Украины должен научить всех нас, что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми, — сказал патриарх.Он призвал задуматься над тем, сколько революций уже было, разного рода переворотов, но никто, нигде и никогда не достигал мира, покоя и благополучия при помощи насилия.В заключение он пожелал, чтобы прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы в Беларуси и стал бы развиваться диалог между властью и народом, властью и обществом, с участием всех сил, включая представителей религиозных общин, направленный на стабилизацию положения и на всестороннее развитие «братской Беларуси».