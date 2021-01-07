Источник материала: UDF



Фото: Reuters

«Хотя я полностью не согласен с результатами выборов и факты на моей стороне, однако 20 января произойдет мирный переход», — передал слова Трампа в Twitter его помощник.

«Я всегда говорил, что мы продолжим нашу борьбу за то, чтобы учитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого срока в президентской истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку снова великой», — добавил Трамп.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конгресс утвердил Байдена избранным президентом США. Трамп обещает не препятствовать смене власти Решение приняли в 3.30 ночи 7 января по вашингтонскому времени.

Решение приняли лишь в 3.30 ночи 7 января по вашингтонскому времени. Напомним, накануне заседание было сорвано сторонниками, которые не признают выборы и штурмовали здание Капитолия (четыре человека погибли). Сам политик все еще не согласен с поражением; за пару часов до штурма он повторял на митинге у Капитолия, что якобы выборы были «украдены».Возобновить процесс в конгрессе удалось только к 20.00 по местному времени (4.00 7 января в Минске), после того как митингующих выгнали из здания, а в Вашингтоне ввели комендантский час. Тогда вице-президент СШАи несколько сенаторов (в том числе те, кто до недавнего времени поддерживали Трампа в пересмотре итогов выборов) выступили с заявлениями, в которых осудили насилие и призвали уважать закон. А также — подтвердить результаты выборов.Присутствующие огласили результаты голосования выборщиков по каждому штату, а также выслушали и проголосовали по возражениям. В ходе голосования возражения были сняты по нескольким штатам: Невада, Мичиган, Джорджия, Пенсильвания (по нему было особенно долгое обсуждение — более 2 часов). Все голоса выборщиков там ушли Байдену.После чего было принято общее решение: 46-м президентом США становится Джо Байден. Он набрал 306 голосов выборщиков (для победы необходимо было 270). Инаугурация Байдена состоится 20 января, после чего он официально вступит в должность.