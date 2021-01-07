Инициатива BYPOL назвала численность органов МВД Беларуси

Источник материала: АФН

Инициатива BYPOL в свом телеграм-канале опубликовала сканы аналитического обзора кадрового обеспечения и работы с кадрами в системе МВД Беларуси за 9 месяцев 2020 года.

Документ раскрывает «тайну» о штатной численности аттестованных сотрудников органов внутренних дел в Беларуси: на 1 октября 2020 года - 46128 единиц без учёта гражданского персонала и военнослужащих срочной службы внутренних войск.

Анализ приведённых в документе данных даёт представление также и о штатной численности отдельных подразделений: по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий – 163 единиц; уголовного розыска – 2 457; подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми – 550; подразделений по борьбе с экономическими преступлениями – 886; службы участковых инспекторов милиции – 3 036; ГАИ – 3 341; оперативно-дежурной службы – 1 112; патрульно-постовой службы милиции – 2 099; ГУБОПиК – 360; департамента исполнения наказания – 5 427; департамента охраны – 11 505; учреждений образования – 729; внутренних войск (без учёта военнослужащих срочной службы) - 6 716.

Из числа уволенных в течение 9 месяцев 2020 года 2 091 сотрудника 51,4% (1 074) уволены в третьем квартале, т.е. в период и непосредственно после проведения избирательной кампании.

Резко снизилось количество преступлений с участием личного состава — 28 (120 за аналогичный период 2019 года), снижение составило 76,6%, а также число фактов привлечения к административной ответственности — 841 или на 41,7% (1443 за аналогичный период 2019 г.) и нарушения служебной дисциплины — 2599 или на 25,9% (3509 за аналогичный период 2019 г.).

Данные показатели самые низкие за последние 10 лет, что свидетельствуют не о положительной динамике, как утверждается в документе, а о том, что в МВД с начала года был установлен негласный запрет на привлечение сотрудников к различным видам ответственности с целью сохранения кадрового ядра на фоне массовых увольнений сотрудников (в настоящее время данный запрет закреплён в распоряжении МВД Республики Беларусь от 18.08.2020 №6дсп «О стабилизации морально-психологического климата и сохранения кадрового ядра»).