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Тихановская призвала беларусов выдвигать своих делегатов на онлайновой платформе

07.01.2021 13:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Светлана Тихановская призвала граждан Беларуси активно поддержать онлайновую площадку «Сход», запущенную в качестве альтернативы «всебелорусскому народному собранию», депутатов которого назначают власти.

«…режим запускает свое тайное собрание, которое называет «всебеларусским» и «народным», хотя там нет ни одного реального, избранного делегата… Но беларусы уже не дадут себя обмануть – они сами создали новый инструмент прямой демократии: платформу «Сход (https://www.shodbelarus.org/)», - заявила Тихановская.

«Это площадка, на которой каждый беларус может выбрать своего делегата или стать таким делегатом, если выберут его. После подачи заявлений и голосования по всей стране появится как минимум 328 новых лидеров. Это будут районные активисты, работники заводов и представители партий, врачи, студенты, пенсионеры и их взрослые внуки, чиновники и бизнесмены – люди, которые обладают реальной, а не сфальсифицированной поддержкой народа. А значит они будут иметь право принимать решения и предлагать идеи для новой Беларуси, в которой мы все хотим жить», - пояснила она.

 
 
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Светлана Тихановская призвала граждан Беларуси активно поддержать онлайновую площадку «Сход», запущенную в качестве альтернативы «всебелорусскому народному...
 
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