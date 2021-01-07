Не откладывайте в долгий ящик: глава РПЦ обратился к властям Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 янв – Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал белорусские власти и народ избегать радикализма.

Русская православная церковь полностью поддержала главу белорусского экзархата – владыку Вениамина – и весь белорусский епископат, которые обратились к народу с призывом прекратить насилие и пойти по пути примирения.

"И ведь это обращение было направлено ко всем. Со стороны властей были случаи неоправданного насилия, чрезмерного употребления силы; но и со стороны протестующих тоже были проявления радикализма", – подчеркнул патриарх Кирилл в интервью телеканалу "Россия-1".

Украинский опыт

Глава РПЦ напомнил о событиях на Украине и сказал, что этот опыт научил - преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряженности и особенно радикализацией отношений между людьми.

"В самом деле, сколько революций уже было, сколько разного рода переворотов, но где, кто и когда посредством насильственных действий достигали мира, покоя, благополучия в обществе? Всегда после революции должен быть долгий период восстановления. Поэтому нужно стремиться к лучшему, не разрушая того, что есть, а развивая в лучшую сторону, модернизируя в хорошем смысле этого слова, улучшая и общественные отношения, и вообще жизнь страны", – отметил патриарх.

Пастырский призыв и совет

Также глава РПЦ напомнил, что Беларусь близка ему еще со времен служения в Смоленске. Он очень любит белорусский народ, город Минск и вообще чистоту и порядок этого края. И уверен, что сейчас в Беларуси настало время, чтобы развивать диалог между властью и народом.

"И вот такой пастырский призыв и пастырский совет: все вопросы нужно решать мирно, но, если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе. Нужны инструменты разумного, делового обсуждения проблем с выходом на конкретные решения. Дай Бог, чтобы прекратились попытки силовыми способами решать эти вопросы в Беларуси, и пусть по милости Божией стал бы развиваться диалог между властью и народом, властью и обществом, с участием всех сил, включая представителей религиозных общин, направленный на стабилизацию положения и на всестороннее развитие братской Беларуси", - сказал патриарх Кирилл.

Значимые события 2020 года

Кроме Беларуси, глава Русской православной церкви затронул тему пандемии, которая стала самым значимым событием в 2020 году. И покритиковал тех, кто до сих пор относиться к заболеванию несерьезно. Так называемые COVID-диссиденты, которые игнорируют все санитарные нормы, существуют и среди верующие.

"Их самонадеянность на Божью помощь бессмысленна. Потому каждый, чтобы избежать заражения должен строго соблюдать противоэпидемические меры", - отметил он.

Лично для патриарха запрет на посещение церкви в разгар пандемии был нелегким решением. Но он исходил из того, что каждый христианин должен сохранить свою жизнь. И забота о здоровье – долг каждого человека. И самоубийство является не прощаемым грехом.

Патриарх Кирилл поблагодарил врачей, которые вышли на передовую в борьбе с пандемией. И поддержал идею дистанционного обучения и работы во времена распространения заболевания.

Но вместе с тем он не разделяет идеи тотальной цифровизации, которая приведет к полному контролю над человеком и личностью. А это недопустимо, так как превращает людей в рабов, констатировал глава РПЦ.

Также предстоятель Русской православной церкви вспомнил о конфликте между Азербайджаном, Арменией и Карабахом, расколе на Украине. Он уверен, что духовенство может сыграть решающую роль для достижения мира.

Учитывая, что Рождество проходит на фоне ограничительных мер как противоэпидемических и так и соблюдения безопасности, глава РПЦ напомнил, что самое важное в праздник сохранить радость в душе. И подольше сохранять эти эмоции в 2021 году.