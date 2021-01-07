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"Это надолго": Нужна ли детям правда про Деда Мороза
07.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как у детей работает вера в магическое, почему и когда она пропадает? Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Деминой.
2:40 "Вера как молочные зубы": до каких лет дети верят в Деда Мороза
4:30 Почему не надо разочаровывать пятилетку правдой
5:30 Почему малыш вдруг не верит в чудо
6:10 Почему плохо, когда восьмилетка до сих пор ждет Деда Мороза
7:30 Если родители не хотят обманывать ребенка "сказкой про снежного деда"
13:20 Надо ли специально рассказывать, что Деда Мороза нет
14:30 "Ребенок вырастет, и сам станет Дедом Морозом, даря другим подарки"
16:20 Как вера в магическое изменяется в течение жизни
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До какого возраста ребенку нормально верить в Деда Мороза? Как сказать, что его на самом деле не существует? Нужно ли специально начинать этот разговор или "само...
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