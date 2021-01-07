Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Подкаст "Это надолго". Нужна ли детям правда про Деда Мороза

Как у детей работает вера в магическое, почему и когда она пропадает? Об этом говорим с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Деминой.

2:40 "Вера как молочные зубы": до каких лет дети верят в Деда Мороза

4:30 Почему не надо разочаровывать пятилетку правдой

5:30 Почему малыш вдруг не верит в чудо

6:10 Почему плохо, когда восьмилетка до сих пор ждет Деда Мороза

7:30 Если родители не хотят обманывать ребенка "сказкой про снежного деда"

13:20 Надо ли специально рассказывать, что Деда Мороза нет

14:30 "Ребенок вырастет, и сам станет Дедом Морозом, даря другим подарки"

16:20 Как вера в магическое изменяется в течение жизни

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