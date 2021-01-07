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Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня в Минске

07.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня. Как сообщает БЕЛТА, глава белорусского государства передал храму в дар икону Божией Матери «Взыскание погибших».

«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», – заявил Лукашенко.

В иконе «Взыскание погибших» отражен образ Богородицы, которая склоняется к младенцу Иисусу и утешает его скорбь. Таким образом, Божия Матерь олицетворяет последнее пристанище и последнюю надежду тем, кто уже совершил роковой шаг и переступил порог духовной и физической смерти. Эта икона была изготовлена в мастерской Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин вручил Лукашенко бронзовый макет храма Воздвижения Креста Господня, сувенирный колокол в память об окончании строительства этого храма и книгу Николая Гаврилова под названием «…И отрет Бог всякую слезу».

Храм Воздвижения Креста Господня был построен на улице Тимирязева в 2020 году. Он является однокупольным, в традициях классического храмового зодчества в форме креста. Этот храм входит в архитектурный комплекс, который включает в себя входную браму с колокольней, церковно-приходской дом, где располагается воскресная школа, и музей подвига советских военнопленных – узников Шталага-352 в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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Глава Беларуси передал храму в дар икону Божией Матери «Взыскание погибших».
 
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