|
Лукашенко посетил храм
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко в
«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», — заявил Лукашенко.
Ранее он
Минувшей ночью во всех православных храмах Беларуси
Рождество Христово входит в число двенадцати важнейших православных праздников, выше которых только Пасха. Вместе с Русской православной церковью (РПЦ), частью которой является Белорусский экзархат, 7 января Рождество отмечают в Грузинской, Иерусалимской, Польской, Сербской православных церквях, православной церкви Чешских земель и Словакии (отмечает Рождество дважды, в том числе 25 декабря), а также в Православной церкви Украины (признана Вселенским патриархатом Константинополя и рядом иных поместных церквей, но не РПЦ).
Остальные поместные церкви — Албанская, Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Кипрская, Константинопольская, Румынская, Элладская — отмечают этот праздник 25 декабря.
Читайте также:
Только самые важные новости в наших каналах в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко в Рождество посетил минский храм Воздвижения Креста Господня, где по традиции зажег рождественскую свечу и пообщался с участниками...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)