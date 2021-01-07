Лукашенко посетил храм

Александр Лукашенко в Рождество посетил минский храм Воздвижения Креста Господня, где по традиции зажег рождественскую свечу и пообщался с участниками богослужения, сообщает его пресс-служба.





«Это светлый, добрый праздник. Все мы ждем от него не только добра, но и чудес. Особенность таких, моих любимых, праздников заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем», — заявил Лукашенко.

Ранее он поздравил белорусов с Рождеством .

Минувшей ночью во всех православных храмах Беларуси прошли торжественные богослужения .

Рождество Христово входит в число двенадцати важнейших православных праздников, выше которых только Пасха. Вместе с Русской православной церковью (РПЦ), частью которой является Белорусский экзархат, 7 января Рождество отмечают в Грузинской, Иерусалимской, Польской, Сербской православных церквях, православной церкви Чешских земель и Словакии (отмечает Рождество дважды, в том числе 25 декабря), а также в Православной церкви Украины (признана Вселенским патриархатом Константинополя и рядом иных поместных церквей, но не РПЦ).

Остальные поместные церкви — Албанская, Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Кипрская, Константинопольская, Румынская, Элладская — отмечают этот праздник 25 декабря.

Православие в Беларуси считается доминирующей христианской конфессией. Белорусский экзархат РПЦ оценивает число верующих примерно в четыре миллиона. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях, четыре из которых объединены в Минскую митрополию. В стране действуют свыше тысячи православных храмов, более 100 церквей строятся.

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