Трамп пообещал мирно передать власть Байдену

45-й президент США Дональд Трамп, которому осталось хозяйничать в Белом доме пару недель, пообещал мирно передать власть.





В связи с тем, что Твиттер заблокировал микроблог Трампа, он разместил заявление в аккаунте чиновника своей администрации Дэна Скавино: «Несмотря на то, что я решительно не согласен с результатами выборов, и факты это подтверждают, тем не менее, передача власти 20 января пройдет по плану».