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Трамп пообещал мирно передать власть Байдену

07.01.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

45-й президент США Дональд Трамп, которому осталось хозяйничать в Белом доме пару недель, пообещал мирно передать власть.  

Трамп пообещал мирно передать власть Байдену

В связи с тем, что Твиттер заблокировал микроблог Трампа, он разместил заявление в аккаунте чиновника своей администрации Дэна Скавино: «Несмотря на то, что я решительно не согласен с результатами выборов, и факты это подтверждают, тем не менее, передача власти 20 января пройдет по плану».

Напомним, сегодня парламент США утвердил победу на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Во время совместного заседания двух палат Конгресса сторонники действующего президента ворвались в парламент. Заседание было прервано. После действий силовиков порядок был востановлен. Власти сообщили о четырех убитых и полсотне задержанных.

 
 
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45-й президент США Дональд Трамп, которому осталось хозяйничать в Белом доме пару недель, пообещал мирно передать власть.  
 
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