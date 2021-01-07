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Трамп пообещал мирно передать власть Байдену
Источник материала: Навiны
45-й президент США Дональд Трамп, которому осталось хозяйничать в Белом доме пару недель, пообещал мирно передать власть.
В связи с тем, что Твиттер заблокировал микроблог Трампа, он разместил заявление в
Напомним, сегодня парламент США утвердил победу на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Во время совместного заседания двух палат Конгресса
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45-й президент США Дональд Трамп, которому осталось хозяйничать в Белом доме пару недель, пообещал мирно передать власть.
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