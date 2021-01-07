Митрополит Вениамин: «Нелегкий путь пройден нами в минувшем году»

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О чем глава БПЦ говорил в рождественском послании.





Митрополит Минский и Заславский Вениамин на открытии выставки в Заславле

— Нелегкий путь пройден нами в минувшем году. Он был весьма непрост для многих людей, народов и государств, для человечества в целом, — говорится в рождественском послании митрополита Вениамина.

Глава Белорусской православной церкви перечислил непростые события ушедшего года:

— Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; утрата единомыслия и единства общения среди Поместных Православных Церквей, наконец, возникшее на политической почве разделение в нашем обществе — все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия.

Митрополит подчеркнул, что «для нас как христиан происходящее ― не предлог и не основание для уныния: мир переживал времена гораздо более драматичные и опасные».