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Митрополит Вениамин: «Нелегкий путь пройден нами в минувшем году»
07.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
О чем глава БПЦ говорил в рождественском послании.
Митрополит Минский и Заславский Вениамин на
— Нелегкий путь пройден нами в минувшем году. Он был весьма непрост для многих людей, народов и государств, для человечества в целом, — говорится в
Глава Белорусской православной церкви перечислил непростые события ушедшего года:
— Пандемия ранее неизвестной болезни и связанные с ней ограничения и угрозы; напряженность в ряде стран и регионов мира; утрата единомыслия и единства общения среди Поместных Православных Церквей, наконец, возникшее на политической почве разделение в нашем обществе — все это лишает людей уже ставших привычными и обыденными для нас чувств безопасности, стабильности и спокойствия.
Митрополит подчеркнул, что «для нас как христиан происходящее ― не предлог и не основание для уныния: мир переживал времена гораздо более драматичные и опасные».
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О чем глава БПЦ говорил в рождественском послании.
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