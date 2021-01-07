В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты

Источник материала: Tut.by

Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на продаваемые в России гаджеты с 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации .



Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — говорится в распоряжении.

Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Напомним, что в 2019 году в России приняли закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в этой стране отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Позже срок перенесли на 1 апреля 2021 года.

В итоговый перечень ПО в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекса».

В категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru.

В антивирусные системы — Kaspersky, а в офисное ПО — «Мой офис». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система «Мир».

В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены «Яндекс», ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, «Кинопоиск», НТВ Плюс, «Первый канал», «Смотрим».

Telegram-канал РИА Новости собрал все на одной картинке.



Источник: Telegram-канал РИА Новости