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В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты
Источник материала: Tut.by
Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на продаваемые в России гаджеты с 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном
«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — говорится в распоряжении.
Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Напомним, что в 2019 году в России приняли закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в этой стране отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Позже срок перенесли на 1 апреля 2021 года.
В итоговый перечень ПО в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекса».
В категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru.
В антивирусные системы — Kaspersky, а в офисное ПО — «Мой офис». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система «Мир».
В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены «Яндекс», ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, «Кинопоиск», НТВ Плюс, «Первый канал», «Смотрим».
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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.
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