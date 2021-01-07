ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В России утвердили перечень программ для предустановки на гаджеты

07.01.2021 14:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство РФ утвердило список программ для предустановки на продаваемые в России гаджеты с 1 апреля 2021 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.


Фото: ROBIN WORRALL / Unsplash

«Утвердить прилагаемый перечень российских программ для электронных вычислительных машин, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров», — говорится в распоряжении.

Распоряжение вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Напомним, что в 2019 году в России приняли закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в этой стране отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО. Позже срок перенесли на 1 апреля 2021 года.

В итоговый перечень ПО в категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных вошли продукты «Яндекса».

В категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» — Mail.ru.

В антивирусные системы — Kaspersky, а в офисное ПО — «Мой офис». Также на электронных устройствах будет установлен социальный сервис Госуслуг и платежная система «Мир».

В реестр аудиовизуальных сервисов для ТВ включены «Яндекс», ivi, More.tv, Okko, Premier, Start, Wink, «Кинопоиск», НТВ Плюс, «Первый канал», «Смотрим».

Telegram-канал РИА Новости собрал все на одной картинке.


Источник: Telegram-канал РИА Новости

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из Генпрокуратуры Беларуси увольняются высококлассные специалисты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика