Посмотрите, как из бывшего гостиничного номера на 18 «квадратов» сделали уютную квартиру

Источник материала: Tut.by

Журнал Elle Decoration показал квартиру площадью всего 18 квадратных метров. Это бывший гостиничный номер, который архитектор Марина Пахомова превратила в полноценное жилье, где есть место для гостей, растений и велосипеда хозяйки.



Фото: Даниил Анненков

Апартаменты, о которых пойдет речь, — это бывший номер гостиницы 1950-х годов в Москве. Основная идея проекта: минимум передвижений, минимум вещей, максимум комфорта.



Фото: Даниил Анненков

— Заказчица — хрупкая девушка, с легкостью преодолевающая дистанции Ironman, ее стальной характер и упорство в достижении цели легли в основу интерьера. Она ценит свое время и, несмотря на пожелание использовать только современные технологии в управлении дома, попросила оставить классические часы: «Только с ними я чувствую быстротечность времени».



Фото: Даниил Анненков

Было крайне важно рассчитать схемы передвижения по дому. Несмотря на маленький метраж, пожеланием было предусмотреть место для приема гостей (6 персон), а также спальное гостевое место. Весь объем хранения был детально расписан, с указанием количества обуви и размеров велокейса.

Заказчица сильно торопила с началом ремонта, когда проект еще не был готов. Но как только ремонт начался, она получила перевод по работе в Ирландию и весь строительный контроль был переведен в формат онлайн.



Фото: Даниил Анненков

— Мы сразу запланировали открытое пространство с последовательно расположенными зонами, где мебель трансформируется и подстраивается под нужды хозяев. Это был своего рода японский подход, где проектируются дома с меняющимися и постоянными составляющими. Квартира в капсульной башне Накагин в Токио, спроектированной Кисё Курокава (Kisho Kurokawa), и вовсе 10 кв. м, так что я имела дело с роскошной площадью.

Технологии также легли в основу. Вся техника — входной замок, камера, свет, вентиляция, аудиоколонка, проектор управляются по системе «умный дом» с телефона. Вытяжка появилась не как результат желания скульптурного арт-объекта, а как требование заказчицы иметь прибор, подключенный к общей системе вентиляции.

— Вытяжки с режимом рециркуляции не рассматривались. Готовых вытяжек высотой 1,7 м не было, поэтому я решила сделать свою — на 3D-принтере. К задаче отнеслась крайне ответственно, вытяжку можно снять в случае неисправности мотора, внизу предусмотрен жироулавливающий фильтр на магнитах. Строители ее прозвали Space X.



Фото: Даниил Анненков

Архитектору хотелось максимально все спрятать, чтобы оставить место воздуху и пустоте. Ничего лишнего не должно отвлекать. Мебель специалист воспринимала не как нечто монолитное и постоянное, она трансформируется и меняется. Так, экраны радиаторов превращаются в рабочий/обеденный столики. Кровать откидывается из стены. Табуретки могут быть использованы для сидения, как прикроватные тумбочки или составлены одна на другую, что экономит пространство. Крючки в перфорированной панели в прихожей можно перевешивать в различные отверстия, добавлять или уменьшать полки.



Фото: Даниил Анненков

Несмотря на аскетизм во всем, в ванной оставлено место для растений, где получился самый настоящий тропический душ. Благодаря высоте 3 м в этом помещении предусмотрено окно, куда попадает естественный свет, а зеркальные поверхности его отражают, увеличивая пространство.



Фото: Даниил Анненков

В конце ремонта заказчица вызвала маму-агронома из Краснодара и дала ей два задания: подобрать растения для зеленой стены в ванной и контролировать рабочих. С первым мама справилась, а вот контроль перешел в заботу, рабочие были накормлены и напоены. Мама наладила контакты с соседями и водила их на экскурсию по квартире.



Фото: Даниил Анненков

— Нам удалось реализовать проект без особых изменений в результате стройки, мы не меняли решения на более бюджетные. Конечно, можно было заменить откидывающийся экран радиатора простым столом, а мобильную вешалку из перфорированной панели на обычную — но в таком пространстве они не будут «работать» как нужно. Бывает, что в процессе ремонта строители и производители уговаривают на более простые решения, а нестандартные якобы раздувают бюджет, и даже у дизайнера опускаются руки и хочется все бросить. Но важно идти до конца, так как хороший результат помнится дольше, чем минутные сложности.