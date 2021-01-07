Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день Он (Господь. - Прим.) оттуда предупреждает нас, - сказал белорусский правитель. - Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно».

«Рождество - тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим. Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году», - заявил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: «Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем» Рождество - тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь.

подчеркнул, что только вместе белорусский народ может сохранить землю, на которой живет и где предстоит жить будущим поколениям.В своем обращении к белорусам 31 декабря Лукашенко объявил 2021 – годом народного единства. Однако на практике в стране не стихает террор со стороны силовиков. Каждый день приходят сообщения о новых задержаниях и избиениях мирных граждан.Всего за 2020 год арестам были подвергнуты более 32 тысяч белорусов. Возбуждены сотни уголовных дел.Кроме того, продолжается методическая зачистка всех государственных организаций и предприятий от инакомыслящих. Ведь еще в конце августа Лукашенко публично пообещал силовикам, что разберется со всеми не согласными с его политикой.