Штурм Капитолия: фотохроника беспорядков в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

Конец величайшего, о версии Трампа, первого срока правления в истории президентства ознаменовался штрумом Капитолия, массовыми задержаниями участников беспорядков и смертью четырех человек.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства 20 января.

А в эту среду заседание Конгресса США было приостановлено из-за штурма здания законодательного органа сторонниками Дональда Трампа. Им удалось попасть внутрь.

Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в ходе протестов были задержаны свыше 50 человек, погибли четыре человека.

Законодатели были эвакуированы в безопасные места, но позже вернулись. В четверг конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как протестовали в Вашингтоне.