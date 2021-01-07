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Штурм Капитолия: фотохроника беспорядков в США
07.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Конец величайшего, о версии Трампа, первого срока правления в истории президентства ознаменовался штрумом Капитолия, массовыми задержаниями участников беспорядков и смертью четырех человек.
© AFP 2020 / TASOS KATOPODIS
Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства 20 января.
А в эту среду заседание Конгресса США было приостановлено из-за штурма здания законодательного органа сторонниками Дональда Трампа. Им удалось попасть внутрь.
Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в ходе протестов были задержаны свыше 50 человек, погибли четыре человека.
Законодатели были эвакуированы в безопасные места, но позже вернулись. В четверг конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.
Смотрите в фотоленте Sputnik, как протестовали в Вашингтоне.
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Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Байдена президентом США
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