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Штурм Капитолия: фотохроника беспорядков в США

07.01.2021 14:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Конец величайшего, о версии Трампа, первого срока правления в истории президентства ознаменовался штрумом Капитолия, массовыми задержаниями участников беспорядков и смертью четырех человек.

© AFP 2020 / TASOS KATOPODIS
Трамп пообещал уйти 20 января

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства 20 января.

 А в эту  среду заседание Конгресса США было приостановлено из-за штурма здания законодательного органа   сторонниками Дональда Трампа. Им удалось попасть внутрь.

Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По данным вашингтонской полиции, в ходе протестов были задержаны свыше 50 человек, погибли четыре человека.

Законодатели были эвакуированы в безопасные места, но позже вернулись. В четверг конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как протестовали в Вашингтоне.

 
 
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Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил в четверг избрание Байдена президентом США
 
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